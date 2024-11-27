Експодатківцям та адвокату дали тюремні строки за $36 тис. хабара від підприємця

27 листопада 2024року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила обвинувальний вирок колишньому начальнику слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції в Шевченківському районі столиці, його ексспівробітнику та адвокату. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Обвинувачених було викрито у вимаганні та отриманні $36 тис. від підприємця як неправомірної вигоди за повернення вилучених під час обшуку коштів, а саме 974 тис. грн, $109 тис. та товарно-матеріальних цінностей.

Вирок суду

За вироком суду колишнього начальника слідчого управління та його ексспівробітника визнано винуватими у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Суд призначив обвинуваченим покарання у вигляді 10 та 9 років позбавлення волі відповідно, з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на три роки. Крім того, їм призначено конфіскацію всього майна, що належить їм на праві власності.

Адвоката визнано винуватим лише у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та засуджено до 9 років позбавлення волі. Окрім того, йому призначено позбавлення права займатися адвокатською діяльністю строком на три роки, а також конфіскацію всього майна, що належить йому на праві власності.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, представнику WOG та посадовцю "Укрзалізниці" дали тюремні строки за маніпуляції з дизелем на 103 мільйони. Розслідування Національного антикорупційного бюро виявило, що на початку 2017 року посадовці "Укрзалізниці" здійснили узгоджені дії, щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на паливо.



