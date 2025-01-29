Підприємця-депутата з Кіровоградщини викрили на постачанні "псевдовійськового" одягу на 21 мільйон (ФОТО)

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві повідомило про підозру депутату однієї з міських рад Кіровоградської області та його спільникам, які організували закупівлю одягу для військових невідповідної якості.

Як повідомляють ДБР та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, у жовтні 2022 року організатор схеми, який за сумісництвом був власником та директором одного з підприємств, дізнався, що у Херсонській області планується низка закупівель одягу для забезпечення потреб бійців.

Посадовець вирішив підзаробити на них, залучивши знайомого, якого призначив директором в іншому підконтрольному підприємстві, а також бухгалтерку цієї комерційної структури. Закуповували ж ділки дешевий та неякісний одяг.

У грудні 2022 року між двома підконтрольними організатору підрядниками та одним із департаментів Херсонської ОВА було укладено договори на постачання форми. Однак правоохоронці зазначають, що цей товар лише візуально був схожий на військовий.

Встановлено, що одяг не відповідав кількості, зазначеній у видаткових накладних, вимогам технічних умов та специфікацій, затвердженим Міністерством оборони, та не мав сертифікатів якості, що унеможливлювало його використання за цільовим призначенням.

Як наслідок, державі було завдано збитків на понад 21 мільйон гривень. Втім, учасники схеми заволоділи бюджетними коштами в сумі лише 11,8 мільйона гривень, а отримати ще 9,2 мільйона гривень не встигли через викриття своєї злочинної діяльності.

Наразі депутату-бізнесмену, директору іншого підприємства та бухгалтеру повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (частина 5 статті 191 Кримінального кодексу) та службовому підробленні (частина 1 статті 366 КК) у складі організованої групи.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та забезпечення відшкодування завданих державі збитків. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше у січні ДБР завершило розслідування стосовно директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОВА, який, власне, і закупив зазначений вище неякісний одяг. Обвинувальний акт щодо нього вже направлено до суду.