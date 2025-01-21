Засновники компанії, що постачала браковану форму Нацгвардії, отримали підозри від СБУ (ФОТО)

Головне слідче управління Служби безпеки України за оперативного супроводу УСБУ в Чернігівській області повідомило про підозру в заволодінні майном співзасновнику компанії, яка постачала Національній гвардії неякісну форму.

Про це йдеться у повідомленнях СБУ та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Зазначається, що спецслужба викрила у Києві двох засновників ТОВ, які поставляли оптові партії неякісної військової форми.

Задокументовано як протягом березня-жовтня 2023 року фігуранти відвантажили 30 тисяч комплектів одягу для українських захисників загальною вартістю 28,7 мільйона гривень. Ініційована службою експертиза показала, що придбана за державні кошти форма була відшита з використанням фурнітури, що не відповідає технічним умовам.

Зокрема, використані матеріали мають менший клас зносостійкості, тож на такому одязі військовослужбовець не зможе надійно зафіксувати захисну амуніцію та озброєння з боєприпасами. Відповідно, це може становити реальну загрозу життю та здоров’ю українських воїнів на передовій.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону

Слідство дійшло висновку, що фігуранти свідомо "зекономили" на якісних матеріалах, щоб купити дешевші комплектуючі і таким чином отримати більший прибуток. Під час обшуків у їхніх оселях спецслужба виявила комерційну документацію та жорсткий диск із доказами оборудки.

СБУ зазначає, що наразі повідомила обом засновникам підприємства про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

В прокуратурі уточнюють, що про підозру зараз повідомлено співзасновнику компанії, який діяв за попередньою змовою з директоркою цього ж ТОВ, при цьому спільниця отримала підозру ще раніше. Фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо також, що минулого тижня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони та двом керівникам державного підприємства, які поставили у бойові підрозділи браковані кулемети, завдавши збитків на 193 мільйони гривень.