Неякісна партія 120-мм мін буде замінена, контроль якості за виробництвом посилять - Мінстратегпром

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України повідомило про рекламацію, отриману 20 листопада від Командування Сил логістики ЗСУ, стосовно партії 120-мм мін, виготовлених одним із вітчизняних підприємств.

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Згідно з висновками перевірки, проведеної робочою групою 11–15 листопада, виявлено нештатне спрацювання деяких компонентів виробу, що призвело до неналежної якості частини продукції.

Із партій, що налічували 54 тис. мін, поверненню підлягає близько 24 тис., тобто менш ніж 1% від загального обсягу виготовлених цього року боєприпасів.

Очільник відомства Герман Сметанін зазначив, що оборонні підприємства продовжують працювати в штатному режимі, постачаючи якісну продукцію Збройним Силам України.

"Ситуація, що склалась довкола неякісних мін, також стала додатковим стимулом для всіх виробників ретельніше ставитись до контролю якості їх виробів на всіх етапах виробництва", — сказав Сметанін.

Від початку 2024 року оборонна галузь України виготовила та передала ЗСУ мільйони артилерійських і мінометних боєприпасів, масштабуючи виробництво в умовах воєнного часу.

Браковані міни: що відомо

Українська оборонна промисловість опинилася у центрі резонансного скандалу через постачання бракованих мін калібрів 120 мм і 82 мм для ЗСУ. За повідомленнями журналістів, значна частина мін, виготовлених на замовлення Міністерства оборони, виявилася непридатною до використання.

Зокрема, військовослужбовці скаржилися на неробочі боєприпаси, які не вибухають, не долітають до цілі або навіть розпадаються під час застосування. Відомо, що із десяти мін лише одна розривалася.

Проблема стала публічною після поширення відео від військових у соцмережах, на якому зафіксовані несправні боєприпаси. Журналісти зазначають, що 25 листопада почалося масове відкликання близько 100 тисяч мін калібру 120 мм із фронту, а заміна буде можливою лише через два-три місяці.

Джерела також повідомляють про проблеми з мінами калібру 82 мм, що є критично важливими для роботи мінометників та захисту позицій під час атак противника.

Контроль якості боєприпасів покладався на Міністерство оборони, проте, за даними журналіста і засновника проекту "Наші гроші" Юрія Ніколова, проблеми виробника могли бути свідомо приховані.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості підтвердило, що виявлені недоліки вже розслідуються, і виробник зобов’язався замінити дефектну продукцію. Контроль якості на заводах буде посилено.

Нагадаємо, у січні Україна почала виробляти артилерійські системи за натівськими стандартами і подвоїла обсяги виробництва боєприпасів. Також було розпочато комплектацію гібридних систем протиповітряної оборони (ППО), збільшується виробництво дронів і тепловізорів.