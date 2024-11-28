Некачественная партия 120-мм мин будет заменена, контроль качества за производством усилят — Минстратегпром

Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины сообщило о рекламации, полученной 20 ноября от Командования Сил логистики ВСУ, относительно партии 120-мм мин, изготовленных одним из отечественных предприятий.

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Согласно выводам проверки, проведенной рабочей группой 11–15 ноября, выявлено нештатное износ некоторых компонентов изделия, что привело к ненадлежащему качеству части продукции.

Из партий, насчитывавших 54 тыс. мин, возврату подлежит около 24 тыс., то есть менее 1% от общего объема произведенных в этом году боеприпасов.

Глава ведомства Герман Сметанин отметил, что оборонные предприятия продолжают работать в штатном режиме, поставляя качественную продукцию Вооруженным Силам Украины.

"Ситуация, которая сложилась вокруг некачественных мин, также стала дополнительным стимулом для всех производителей более тщательно относиться к контролю качества их изделий на всех этапах производства", — сказал Сметанин.

С начала 2024 г. оборонная отрасль Украины изготовила и передала ВСУ миллионы артиллерийских и минометных боеприпасов, масштабируя производство в условиях военного времени.

Бракованные мины: что известно

Украинская оборонная промышленность оказалась в центре резонансного скандала из-за поставок бракованных мин калибров 120 мм и 82 мм для ВСУ. По сообщениям журналистов, значительная часть мин, изготовленных по заказу Министерства обороны, оказалась непригодной для использования.

В частности, военнослужащие жаловались на нерабочие боеприпасы, которые не взрываются, не долетают до цели или даже распадаются во время применения. Известно, что из десяти мин только одна разрывалась.

Проблема стала публичной после распространения видео военных в соцсетях, на котором зафиксированы неисправные боеприпасы. Журналисты отмечают, что 25 ноября начался массовый отзыв около 100 тысяч мин калибра 120 мм с фронта, а замена будет возможна только через два-три месяца.

Источники также сообщают о проблемах с минами калибра 82 мм, что критически важны для работы минометчиков и защиты позиций во время атак противника.

Контроль качества боеприпасов возлагался на Министерство обороны, однако, по данным журналиста и основателя проекта "Наши деньги" Юрия Николова, проблемы производителя могли быть сознательно скрыты.

Министерство по стратегическим отраслям промышленности подтвердило, что выявленные недостатки уже расследуются, и производитель обязался заменить дефектную продукцию. Контроль качества на заводах будет ужесточен.

Напомним, в январе Украина начала производить артиллерийские системы по натовским стандартам и удвоила объем производства боеприпасов. Также была начата комплектация гибридных систем противовоздушной обороны (ПВО), увеличивается производство дронов и тепловизоров.