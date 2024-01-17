Украина удвоила производство боеприпасов и производит артсистемы по стандартам НАТО - Камышин

Украина начала производить артиллерийские системы по натовским стандартам и удвоила объем производства боеприпасов. Также начата комплектация гибридных систем противовоздушной обороны (ПВО), увеличивается производство дронов и тепловизоров.

Об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на панельной дискуссии в Давосе, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы переживаем уникальный опыт перехода от стандартов советского наследия к стандартам НАТО и уже начали производить артиллерийские системы по стандартам НАТО. Как сказал мой президент (Владимир Зеленский), мы уже начинаем это делать. Нам удалось вдвое увеличить производство боеприпасов. Это то, почему мы должны уделять самое большое внимание", - сказал Камышин.

По его словам, дефицит определенных комплектующих и взрывчатых веществ будет компенсироваться из-за создания совместных предприятий с европейскими и американскими компаниями. Также Украина активно развивает область программного обеспечения и ПВО.

"Конечно, любая система ПВО, если новую развивать, требует длительного времени... И чтобы не ждать годами, мы создали самодельную ПВО. Взяли советские компоненты и применили западные ракеты. Или, скажем, брали западные ракеты, западные пусковые установки, к которым применялись советские ракеты", - рассказал Камышин.

Он добавляет, что в Украине быстрыми темпами развивается производство дронов, ведь именно с их помощью Украина планирует компенсировать нехватку боеприпасов. О том, что Украина планирует изготовить в течение 2024 года миллион дронов заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Этот год (2023-й) доказал, что мы эту индустрию построили. И это стало видимой и важной составляющей оборонной промышленности. Мы производим то, что работает в небе, на воде и под водой. Все работает", - заявил министр.

По его словам, финансовые затраты на выпуск дронов значительно сократились. К примеру, производство FPV-дронов стало вдвое дешевле с $1 тыс. до $500, а самые дешевые украинские дроны стоят всего $300. Кроме этого, ВСУ активно применяют на поле боя роботизированные установки по типу робособак.

Напомним, Украина договорилась с двумя американскими ведущими компаниями о совместном производстве боеприпасов калибра 155 миллиметров. Также в сентябре президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон. По результатам поездки он заявил, что страны будут совместно производить системы противовоздушной обороны .