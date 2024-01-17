Україна подвоїла виробництво боєприпасів і виробляє артсистеми за стандартами НАТО - Камишін

Україна почала виробляти артилерійські системи за натівськими стандартами і подвоїла обсяги виробництва боєприпасів. Також розпочато комплектацію гібридних систем протиповітряної оборони (ППО), збільшується виробництво дронів і тепловізорів.

Про це розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на панельній дискусії в Давосі, пише "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми переживаємо унікальний досвід переходу від стандартів радянської спадщини до стандартів НАТО і вже почали виробляти артилерійські системи за стандартами НАТО. Як сказав мій президент (Володимир Зеленський), ми вже починаємо це робити. Нам вдалося вдвічі збільшити виробництво боєприпасів. Це те, чому ми маємо приділяти найбільшу увагу", - сказав Камишін.

За його словами, дефіцит певних комплектуючих та вибухових речовин буде компенсовуватися через створення спільних підприємств з європейськими та американськими компаніями. Також Україна активно розвиває галузь програмного забезпечення і ППО.

"Звичайно, будь-яка система ППО, якщо нову розвивати, потребує тривалого часу... І щоб не чекати роками, ми створили саморобну ППО. Взяли радянські компоненти і застосували західні ракети. Або, скажімо, брали західні ракети, західні пускові установки, до яких застосовували радянські ракети", - розповів Камишін.

Він додає, що в Україні швидкими темпами розвивається виробництво дронів, адже саме за їхньою допомогою Україна планує компенсувати нестачу боєприпасів. Про те, що Україна планує виготовити протягом 2024 року мільйон дронів заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цей рік (2023-й) довів, що ми цю індустрію побудували. І це стало видимою і важливою складовою оборонної промисловості. Ми виробляємо те, що працює в небі, на воді та під водою. Усе працює", - заявив міністр.

За його словами, фінансові витрати на випуск дронів значно скоротилися. До прикладу, виробництво FPV-дронів стало вдвічі дешевшим з $1 тис. до $500, а найдешевші українські дрони, коштують лише $300. Окрім цього, ЗСУ активно застосовують на полі бою роботизовані установки, по типу робособак.

Нагадаємо, Україна домовилася з двома американськими провідними компаніями про спільне виробництво боєприпасів калібру 155 міліметрів. Також у вересні президент України Володимир Зеленський здійснив візит у Вашингтон. За результатами поїздки він заявив, що країни спільно вироблятимуть системи протиповітряної оборони.