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"Історична річ". Зеленський заявив про домовленість України та США щодо спільного виробництва зброї

Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Україна та США домовилися про спільне виробництво озброєння, зокрема, систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками візиту у Вашингтон.

"Довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами – це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО", – розповів очільник держави.

Зеленський зазначив, що Україна готується створити нову оборонну екосистему зі США для виробництва зброї, щоб "разом іще більше посилити свободу й захист життя". На думку президента,"це матиме глобальні позитивні результати".

Він розповів, що міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін підписав угоди про співпрацю з трьома ключовими асоціаціями. До роботи в Україні залучать понад дві тисячі американських оборонних компаній.

Крім того, сторони підписали меморандум про енергетичну співпрацю.

За словами президента, також у США говорили про відновлення України після бойових дій і про посилення її інституцій, аби очистити країну "від будь-яких ворожих та корупційних впливів".

Візит Зеленського до США: новий пакет допомоги

21 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона в рамках свого другого візит до США після початку повномасштабної війни.

Там він, серед іншого, зустрівся з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Після цього Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 325 млн доларів. Ідеться про:

  • ракети для систем ППО;
  • додатковий боєкомплект для HIMARS;
  • самохідні зенітно-ракетні комплекси AN/TWQ-1 Avenger; 
  • протитанкові ракетні комплекси Javelin та AT-4;
  • понад 3 мільйони набоїв; 
  • 59 легких тактичних автівок;
  • підривні боєприпаси для розчистки перешкод;
  • кулемети для боротьби з безпілотниками;
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм і 155 мм;
  • протитанкові керовані ракети TOW.

Однак США поки що не ухвалили рішення про надання Україні далекобійних ракет ATACMS, про потребу в яких говорив, зокрема, Зеленський.

Автор:
Артем Ющенко