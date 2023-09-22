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"Історична річ". Зеленський заявив про домовленість України та США щодо спільного виробництва зброї
Україна та США домовилися про спільне виробництво озброєння, зокрема, систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками візиту у Вашингтон.
"Довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами – це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО", – розповів очільник держави.
Зеленський зазначив, що Україна готується створити нову оборонну екосистему зі США для виробництва зброї, щоб "разом іще більше посилити свободу й захист життя". На думку президента,"це матиме глобальні позитивні результати".
Він розповів, що міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін підписав угоди про співпрацю з трьома ключовими асоціаціями. До роботи в Україні залучать понад дві тисячі американських оборонних компаній.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, сторони підписали меморандум про енергетичну співпрацю.
За словами президента, також у США говорили про відновлення України після бойових дій і про посилення її інституцій, аби очистити країну "від будь-яких ворожих та корупційних впливів".
Візит Зеленського до США: новий пакет допомоги
21 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона в рамках свого другого візит до США після початку повномасштабної війни.
Там він, серед іншого, зустрівся з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
Після цього Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 325 млн доларів. Ідеться про:
- ракети для систем ППО;
- додатковий боєкомплект для HIMARS;
- самохідні зенітно-ракетні комплекси AN/TWQ-1 Avenger;
- протитанкові ракетні комплекси Javelin та AT-4;
- понад 3 мільйони набоїв;
- 59 легких тактичних автівок;
- підривні боєприпаси для розчистки перешкод;
- кулемети для боротьби з безпілотниками;
- артилерійські снаряди калібру 105 мм і 155 мм;
- протитанкові керовані ракети TOW.
Однак США поки що не ухвалили рішення про надання Україні далекобійних ракет ATACMS, про потребу в яких говорив, зокрема, Зеленський.