Сонячні електростанції встановлять на 270 українських медзакладах

До кінця 2024 року сонячні електростанції (СЕС) встановлять на 270 українських медичних установах. Економія коштів складе за рік 55 млн грн, а за 30 років – біля 1,5 млрд грн.

Про це повідомив комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

СЕС будуть змонтовані у 190 населених пунктах

Зазначається, що всього такі СЕС будуть змонтовані у 190 населених пунктах, на лікарнях та амбулаторіях, які щорічно відвідують 2 млн українців.

Крім того, близько чверті таких медзакладів разом із СЕС отримають установки по зберіганню енергії.

"Потужність СЕС від 7 до 100 кВт, що дозволить покривати від 20% до 70% потреб медичного закладу у електроенергії та заощаджувати бюджетні кошти установи та громади. Близько 5% такої згенерованої електроенергії можна буде продавати у мережу", - підкреслили в комітеті.

Там додали, що економія коштів для цих медичних закладів складе за рік 55 млн грн, а за 30 років – біля 1,5 млрд грн.

Перша лікарня-електростанція в Україні почала продавати енергію

Зауважимо, Хмельницький лікувально-діагностичний центр уперше в Україні почав продавати в мережу електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей на своєму даху.

“Цей випадок поки є унікальним, але сотні лікарень зможуть стати ще й трошки електростанціями. Адже це також гроші для лікарень”, - зауважив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Нагадаємо, що у березні 2023 року Міністерство охорони здоров'я України оголосило про запуск спільного з Міністерством енергетики України проєкту "Промінь надії", який передбачає встановлення сонячних панелей на закладах охорони здоров’я. Окрім панелей, на закладах охорони здоров’я обіцяли встановити установки для зберігання енергії, які дозволять забезпечити енергоживлення лікарень щонайменше на 4 години.

Проєкт фінансують за кошти міжнародних партнерів. Амбулаторія у селі Горенка під Києвом стала першим медзакладом, який долучився до пілотного проєкту. Сонячні панелі потужністю 12 кВт покривають до 60% його потреб в електроенергії.