Солнечные электростанции установят на 270 украинских медучреждениях

До конца 2024 года солнечные электростанции (СЭС) будут установлены на 270 украинских медицинских учреждениях. Экономия средств составит за год 55 млн грн, а за 30 лет – около 1,5 млрд грн.

Об этом сообщил комитет Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

СЭС будут смонтированы в 190 населенных пунктах

Отмечается, что всего такие СЭС будут смонтированы в 190 населенных пунктах, на больницах и амбулаториях, которые ежегодно посещают 2 млн украинцев.

Кроме того, около четверти таких медучреждений вместе с СЭС получат установки по хранению энергии.

"Мощность СЭС от 7 до 100 кВт, что позволит покрывать от 20 до 70% потребностей медицинского учреждения в электроэнергии и экономить бюджетные средства учреждения и общины. Около 5% такой сгенерированной электроэнергии можно будет продавать в сеть", - подчеркнули в комитете.

Там добавили, что экономия средств для этих медицинских учреждений составит за год 55 млн грн, а за 30 лет – около 1,5 млрд грн.

Первая больница-электростанция в Украине начала продавать энергию

Отметим, что Хмельницкий лечебно-диагностический центр впервые в Украине начал продавать в сеть электроэнергию, произведенную с помощью солнечных панелей на своей крыше.

“Этот случай пока уникален, но сотни больниц смогут стать еще и немного электростанциями. Это ведь тоже деньги для больниц”, - отметил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Напомним, что в марте 2023 года Министерство здравоохранения Украины объявило о запуске совместного с Министерством энергетики Украины проекта "Луч надежды", который предусматривает установку солнечных панелей на заведениях здравоохранения. Кроме панелей, на заведениях здравоохранения обещали установить установки для хранения энергии, позволяющие обеспечить энергопитание больниц минимум на 4 часа.

Проект финансируется за счет средств международных партнеров. Амбулатория в селе Горенко под Киевом стала первым медучреждением, которое присоединилось к пилотному проекту. Солнечные панели мощностью 12 кВт покрывают до 60% его потребностей в электроэнергии.