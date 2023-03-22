Украинские больницы оснастят солнечными панелями, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством энергетики Украины запускают проект "Луч надежды", предусматривающий установку солнечных панелей на заведениях здравоохранения.

Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Минздрава.

Проект финансируется за счет международных партнеров. На первом этапе реализации определят список объектов, на которых установят солнечные панели.

"Приоритет будет предоставляться тем регионам, которые были наиболее уязвимы к отключениям электроэнергии или пострадали от боевых действий", — подчеркнули в Минздраве.

При установке солнечных панелей, как заметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, будет проходить модернизация медицинского учреждения. Одна солнечная электростанция позволит больницам экономить до 70% затрат на энергоресурсы. Кроме панелей на учреждениях здравоохранения установят установки для хранения энергии, позволяющие обеспечить энергопитание больниц минимум на 4 часа.

Амбулатория у Горенко, которая в Киевской области стала первым медучреждением, которое присоединилось к пилотному проекту. Солнечные панели мощностью 12 кВт покрывают до 60% потребностей медучреждения в электроэнергии.

Напомним, осенью 2022 года каждое медучреждение в Украине перестроило систему своей работы и подготовилось к длительному отключению электроэнергии — вплоть до блекаута. Заведения здравоохранения также снабдили терминалами спутниковой связи Starlink.

Заметим, что на конец марта энергосистема Украины продолжает работать без ограничений потребителей и с резервом мощности.

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