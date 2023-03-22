Українські лікарні оснастять сонячними панелями, — МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством енергетики України запускають проєкт "Промінь надії", який передбачає встановлення сонячних панелей на закладах охорони здоров’я.

Про це 22 березня повідомила пресслужба МОЗ.

Проєкт фінансують за кошти міжнародних партнерів. На першому етапі реалізації проєкту визначать перелік об’єктів, на яких встановлять сонячні панелі.

"Пріоритет надаватиметься тим регіонам, які були найбільш вразливими до відключень електроенергії або ж постраждали від бойових дій", — підкреслили в МОЗ.

Під час встановлення сонячних панелей, як зауважив міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, відбуватиметься модернізація медичного закладу. Одна сонячна електростанція дозволить лікарням економити до 70% витрат на енергоресурси. Окрім панелей на закладах охорони здоров’я встановлять установки для зберігання енергії, які дозволять забезпечити енергоживлення лікарень щонайменше на 4 години.

Амбулаторія у Горенка, що на Київщині стала першим медзакладом, який долучився до пілотного проєкту. Сонячні панелі потужністю 12 кВт покривають до 60% потреб медзакладу в електроенергії.

Нагадаємо, восени 2022 року кожен медзаклад в Україні перелаштував систему своєї роботи та підготувався до тривалого відключення електроенергії — аж до блекауту. Заклади охорони здоров'я також забезпечили терміналами супутникового зв'язку Starlink.

Зауважимо, що станом на кінець березня енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів та з резервом потужності.

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