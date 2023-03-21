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У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі України станом на 21 березня
21 березня, енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів та з резервом потужності.
Генерація електроенергії відюувається з запасом потужностей і повністю покриває необхідні обсяги для потреб споживачів по всій країні, повідомляють у Міністерстві енергетики.
Наразі продовжуються ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури в Житомирській та Київській областях. Можливі нетривалі відключення електроенергії в окремих районах Житомирщини та Київщини.
Через постійні обстріли пошкоджено ліній електропостачання, опори та обладнання у Запорізької області. Без електропостачання залишилося 24 608 споживачів у 71 населеному пункті.Підписуйтесь на наш Telegram канал