Фінляндія передала Україні сонячну електростанцію

Фінська енергетична компанія PlayGreen передала Україні сонячну електростанцію, яка оснащена інтелектуальною системою резервного живлення.

Електростанція була відправлена з Фінляндії 14 березня і повинна прибути до України вже наступного тижня, повідомляє МВС Фінляндії.

Вона забезпечить роботу критичної інфраструктури в разі відключення електроенергії. Надання Україні енергообладнання, міністр довкілля Фінляндії Марія Охісало обговорила ще минулого тижня під час візиту до Києва.

У Фінляндії сподіваються, що така допомога підштовхне Україну до швидшого переходу на відновлювальну енергетику.

Останнім часом Фінляндія відправила Україні 77 трансформаторів, великогабаритне резервне енергетичне обладнання, мобільні тепло- та парогенератори.

Фінляндія є однією з країн, яка надала Україні найбільше допомоги в енергетичному секторі. За даними фінського оординаційного центру реагування на надзвичайні ситуації ЄС, на початок березня Фінляндія надала Україні 600 трансформаторів і понад сто генераторів.

Нагадаємо, з жовтня 2022 року російські військові прицільно били ракетами по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Через це оператор системи передачі електроенергії "Укренерго" був змушений вдатися до аварійних та стабілізаційних відключень, а операторам системи розподілу були доведені ліміти. В лютому енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему, що дозволило відмовитися від практики стабілізаційних відключень.

За рік від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала 5,6 тисячі тонн допомоги від енергетичного сектору від 30 країн світу.