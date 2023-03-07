Україна отримала допомогу для енергетичного сектору від 30 країн

За рік від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала 5,6 тисячі тонн допомоги від енергетичного сектору від 30 країн світу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

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"Серед обладнання, яке отримала Україна, - понад 1700 генераторів, близько тисячі трансформаторів, мобільні газові котельні, спецтехніка, високовольтне обладнання для ремонту ЛЕП, пересувна кабельна лабораторія та багато матеріалів. Завдяки цій допомозі ми змогли відновити роботу великої кількісті об’єктів енергетичної інфраструктури, які росіяни обстрілювали з ракет, дронів та артилерії", - цитує прес-служба Міністра енергетики Германа Галущенко.

Зокрема допомогу для енергетичного сектору надсилали з таких країн як Австрія, Велика Британія, Польща, Швеція, Німеччина, Італія, Франція, Латвія, Бельгія, Данія, Іспанія, Фінляндія, Литва, Естонія, Ірландія, Норвегія, Північна Македонія, Швейцарія, Угорщина, Молдова, Словаччина, Хорватія, Словенія, Нідерланди, Чехія, а також Азербайджан, Японія, Республіка Корея, Канада і Сполучені Штати Америки.

Нагадаємо, з жовтня 2022 року російські військові прицільно били ракетами по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Через це оператор системи передачі електроенергії "Укренерго" був змушений вдатися до аварійних та стабілізаційних відключень, а операторам системи розподілу були доведені ліміти. В лютому енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему, що дозволило відмовитися від практики стабілізаційних відключень.