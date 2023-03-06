Енергетики відновили енергосистему на сході та продовжують підвищувати надійність живлення на Одещині

Станом на 6 березня дефіциту потужності в Об'єднаній енергосистемі України немає. Енергетики відновили надійність живлення в східних регіонах та продовжують посилювати надійність живлення в Одеській області. Про це повідомляє “Укренерго”.

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"Станом на 6 березня дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 23 день поспіль і наразі не прогнозується. Споживання поступово зростає, що характерно для початку робочого тижня. У найближчий тиждень не очікується різкого зростання споживання через погодні умови, яке могло б вплинути на стабільність електропостачання", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття споживання. Триває незначний імпорт електроенергії.

Обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняють необхідність обмеження споживачів, наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

В "Укренерго" повідомили, що на сході країни після завершення ремонтних робіт відновлено надійність живлення регіону. Продовжуються роботи для підвищення надійності живлення регіону в Одеській області. Відключення споживачів не прогнозується.

Нагадаємо, "Укренерго" до 15 березня планує завершити основні роботи для відновлення надійності електропостачання Одеської області.