Энергетики восстановили энергосистему на востоке и продолжают повышать надежность питания в Одесской области.

На 6 марта дефицита мощности в Объединенной энергосистеме Украины нет. Энергетики восстановили надежность питания в восточных регионах и продолжают усиливать надежность питания в Одесской области. Об этом сообщает "Укрэнерго".

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"По состоянию на 6 марта дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 23-й день подряд и пока не прогнозируется. Потребление постепенно растет, что характерно для начала рабочей недели. В ближайшую неделю не ожидается резкого роста потребления из-за погодных условий, который мог бы повлиять на стабильность электроснабжения", – сказано в сообщении.

Согласно ему, сейчас работают все виды электростанций в энергосистеме. Генерации электроэнергии в энергосистеме страны достаточно для покрытия потребления. Идет незначительный импорт электроэнергии.

Ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей, пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

В "Укрэнерго" сообщили, что на востоке страны после завершения ремонтных работ восстановлена надежность питания региона. Продолжаются работы по повышению надежности питания в Одесской области. Отключение потребителей не прогнозируется.

Напомним, "Укрэнерго" до 15 марта планирует завершить основные работы по восстановлению надежности электроснабжения Одесской области.