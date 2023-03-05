В "Укренерго" назвали терміни завершення робіт в Одеської області

НЕК "Укренерго" до 15 березня планує завершити основні роботи для відновлення надійності електропостачання Одеської області.

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Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише пресслужба компанії.

"З вівторка в Одесі немає відключень - ні через балансові обмеження, ні через мережеві. Мережа вже здатна пропустити обсяг електроенергії, який потрібен місту і області. До 15 березня плануємо завершити основні роботи для відновлення надійності живлення регіону, тобто для того, щоб відключення того чи іншого елемента мережі не призводило до масштабних обмежень споживання. Плануємо, що ці роботи будуть проводитись без додаткового обмеження споживачів", - зазначив він.

В "Укренерго" повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній вже 3 тижні і не прогнозується. Споживання електроенергії в межах вихідного дня.

Станом на ранок 5 березня працюють всі види електростанцій в енергосистемі. В окремі години є обмеження навантаження об’єктів "зеленої" генерації. Обсягів виробленої електроенергії достатньо, щоб задовільнити потреби всіх споживачів в країні.

"Через рвучкий сильний вітер можливі пошкодження в мережах обленерго та пов’язане з цим тимчасове припинення електропостачання. Про ситуацію саме в вашому регіоні можна дізнатися у соцмережах та на сайті обленерго", - додали в "Укренерго".

Нагадаємо, напередодні в "Укренерго" повідомили, що 5 березня енергетики розпочнуть додаткові ремонти в Одеській області.