В "Укренерго" попереджають про можливі відключення світла в Одеській області 5 та 6 березня: у чому причина

Дефіциту потужності в енергосистемі станом на 4 березня немає вже 21 день поспіль. При цьому 5 березня енергетики розпочнуть додаткові ремонти в Одеській області.

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Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Споживання знизилось, що характерно для вихідного дня. Потреба в електроенергії повністю забезпечується виробництвом на українських електростанціях та несуттєвим імпортом.

Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню її операційної безпеки.

Мережевих обмежень немає, але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

"Ремонтні бригади "Укренерго" завтра, у неділю 5 березня, розпочнуть додаткові ремонтні роботи на енергооб’єктах в Одеській області, які дозволять підвищити надійність живлення Одеського регіону. Підготовчі роботи вже почалися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це складні роботи на високовольтному обладнанні, тому 5 та 6 березня можливі тимчасові обмеження споживання.

Роботи проводяться на енергооб’єктах, які були неодноразово пошкоджені ворожими обстрілами і можуть мати приховані пошкодження.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що однією з причин російських ударів по енергооб’єктах України могло бути приєднання до європейського ринку і початок експорту електроенергії.