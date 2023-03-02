Причиною атак РФ на енергетичну інфраструктуру міг стати експорт електроенергії з України, – Галущенко

Однією з причин російських ударів по енергооб’єктах України могло бути приєднання до європейського ринку і початок експорту електроенергії. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє "Урядовий портал".

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Чиновник зазначив, що Україна від’єдналися від російської і білоруської енергосистем за кілька годин до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

"Ми чітко розуміли, що не повернемося до єдиної енергосистеми з агресором, працюватимемо в ізольованому режиму, скільки буде потрібно. Через 21 день, 16 березня, ми синхронізувалися з континентальною європейською системою", – сказав Галущенко.

За його словами, експорту української електроенергії тоді допоміг Європі зменшити залежність від російського газу та вугілля.

Нагадаємо, що російські окупанти почали проводити масовані атаки на українську енергетичну систему восени 2022 року. Низка обʼєктів були пошкоджені, через що застосовувалися відключення світла.

Наприкінці лютого 2023 міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що без нових ударів Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури більше не доведеться запроваджувати обмеження електроенергії. Відключення можуть застосовуватись лише для ремонту.

За даними "Укренерго" станом на 2 березня 2023, дефіциту електроенергії немає вже 19 день поспіль. Споживання покривається українською генерацією та незначним імпортом.