В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми: дефіциту немає 19 днів поспіль

Доступна потужність в енергосистемі зросла, дефіциту немає вже 19 день поспіль. На Полтавщині та Сумщині через обстріли є пошкодження у мережах.

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Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що дефіцит потужності наразі не прогнозується. Зросла доступна потужність в енергосистемі, що підвищує її операційну безпеку та зменшує ризики виникнення дефіциту.

Споживання відповідає рівню робочого дня і стабільне протягом тижня. Споживання покривається українською генерацією та незначним імпортом.

В роботі всі види електростанцій енергосистеми. Інтенсивно працюють гідроелектростанції.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей не доводились. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Внаслідок обстрілу росіян, який відбувся ввечері 1 березня, є пошкодження у мережах операторів системи розподілу на Полтавщині та Сумщині. Бригади обленерго ведуть відновлювальні роботи.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що без нових ударів Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури більше не доведеться запроваджувати обмеження електроенергії. Відключення можуть застосовуватись лише для ремонту.