В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы: дефицита нет 19 дней подряд

Доступная мощность в энергосистеме возросла, дефицита нет уже 19-й день подряд. На Полтавщине и Сумщине из-за обстрелов есть повреждения в сетях.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что дефицит мощности пока не прогнозируется. Выросла доступная мощность в энергосистеме, что повышает ее операционную безопасность и уменьшает риски возникновения дефицита.

Потребление соответствует уровню рабочего дня и стабильно в течение недели. Потребление покрывается украинской генерацией и импортом.

В работе есть все виды электростанций энергосистемы. Интенсивно работают гидроэлектростанции.

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области не доводили. Но при изменении ситуации в энергосистеме и при резком росте потребления возможно применение отключений.

В результате обстрела россиян, который произошел вечером 1 марта, повреждения в сетях операторов системы распределения в Полтавской и Сумской областях. Бригады облэнерго ведут восстановительные работы.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что без новых ударов России по объектам энергетической инфраструктуры больше не придется вводить ограничения электроэнергии. Отключения могут использоваться только для ремонта.