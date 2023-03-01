"Угроза сохраняется": Зеленский провел трехчасовое совещание с энергетиками и раздал поручения

Президент Владимир Зеленский провел в среду совещание с энергетиками и представителям других структур, от которых зависит стабильность работы украинской энергосистемы. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

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По словам главы государства, совещание длилось три часа, и в нем приняли участие представители "Нафтогаза Украины", "Энергоатома", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и других энергокомпаний, Кабинета министров, Офиса президента, председатель профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус, военные и разведчики.

"Эта зима пройдена. Она была очень сложной, и эту сложность ощутил без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом", - отметил Зеленский.

По его словам, угроза для энергосистемы сохраняется, однако продолжается соответствующая работа. В частности, энергетики получили поручение готовиться уже к следующему отопительному сезону.

"Мы зафиксировали текущие задачи – чтобы нормально завершить этот отопительный сезон. И мы уже начали готовиться к следующему сезону: каждый из участников совещания получил свою часть работы по этому поводу. Видим риски – найдем реагирование", - подчеркнул глава государства.

Отметим, что накануне Зеленский обращал внимание, что по состоянию на 28 февраля в украинской энергосистеме нет дефицита и по стране не происходят отключения электричества, что стало результатом работы тысяч людей по восстановлению энергосистемы после российских ударов.