Один из руководителей "Укрэнерго" мог передавать россиянам секретные данные об украинской энергетике - СМИ

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Бывший глава департамента экономической безопасности "Укрэнерго" Сергей Тоцкий мог передавать российским военным секретную информацию о расположении важных объектов энергетической инфраструктуры. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной на сайте телеканала "Прямой".

Журналисты отмечают, что Сергей Тоцкий в прошлом – сотрудник милиции и СБУ – сын Владимира Тоцкого – генерала – беглеца времен Януковича, руководителя операции по разгону Майдана, который разыскивается по статье «госмена».

По данным журналистов, Тоцкий – старший бежал в Крым, и сейчас занимает должность советника главы оккупационной администрации полуострова Аксенова.

Издание также сообщает, что у Тоцкого младшего есть российский паспорт. Он ездил в Крым, несмотря на то, что с 2017 года работал на высокой должности в украинской государственной компании.

Сергей Тоцкий продолжал работать в «Укрэнерго» до лета 2022 года и за это время успел передать российским военным много важных данных об энергетической системе Украины. Сейчас СБУ выясняет, причастен ли к измене предательства руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

В свою очередь директор Центра исследований энергетики Александр Харченко подтвердил, что у российских военных есть секретные данные об украинской энергосистеме. «Сценарии российских обстрелов написаны не военными, а энергетиками, которые понимают, какие объекты нужно повредить или уничтожить, чтобы добиться определенного энергетического результата. Мы видим, что у военных есть четкие рекомендации, куда именно должны попасть их дроны и ракеты», - подчеркнул эксперт.