Один з керівників "Укренерго" міг передавати росіянам секретні дані про українську енергетику -- ЗМІ

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Колишній голова департаменту економічної безпеки «Укренерго» Сергій Тоцький міг передавати російським військовим секретну інформацію про розташування важливих об’єктів енергетичної інфраструктури. Такого висновку дійшли автори статті, опублікованої на сайті телеканалу «Прямий».

Журналісти відзначають, що Сергій Тоцький у минулому – співробітник міліції та СБУ – є сином Володимира Тоцького – генерала – втікача часів Януковича, керівника операції з розгону Майдану, який розшукується за статтею «держзрада».

За даними журналістів, Тоцький – старший втік до Криму, і зараз посідає посаду радника голови окупаційної адміністрації півострова Аксьонова.

Видання також повідомляє, що у Тоцького – молодшого є російський паспорт. Він їздив до Криму, не дивлячись на те, що з 2017- го року працював на високій посаді в українській державній компанії.

Сергій Тоцький продовжував працювати в «Укренерго» до літа 2022 – го року і за цей час встиг передати російським військовим багато важливих даних про енергетичну систему України. Зараз СБУ з’ясовує, чи причетний до держаної зради керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький.

В свою чергу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко підтвердив, що російські військові мають секретні дані про українську енергосистему. «Сценарії російських обстрілів написані не військовими, а енергетиками, які розуміють, які об’єкти треба пошкодити чи знищити, щоб добитися певного енергетичного результату. Ми бачимо, що військові мають чіткі рекомендації, куди саме мають потрапити їхні дрони та ракети», - наголосив експерт.