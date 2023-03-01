"Загроза зберігається": Зеленський провів тригодинну нараду з енергетиками та роздав доручення

Президент Володимир Зеленський провів у середу нараду з енергетиками та представниками інших структур, від яких залежить стабільність роботи української енергосистеми. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

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За словами глави держави, нарада тривала три години, і в ній взяли участь представники "Нафтогазу України", "Енергоатому", "Укренерго", "Укргідроенерго" та інших енергокомпаній, Кабінету міністрів, Офісу президента, голова профільного комітету Верховної Ради Андрій Герус, військові та розвідники.

"Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом", - зазначив Зеленський.

За його словами, загроза для енергосистеми зберігається, але й триває відповідна робота. Зокрема, енергетики отримали доручення готуватися вже до наступного опалювального сезону.

"Ми зафіксували поточні завдання – щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. І ми вже почали готуватись до наступного сезону: кожен із учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики – знайдемо реагування", - підкреслив глава держави.

Зазначимо, що напередодні Зеленський звертав увагу, що станом на 28 лютого в українській енергосистемі немає дефіциту і по країні не відбуваються відключення електрики, що стало результатом праці тисяч людей з відновлення енергосистеми після російських ударів.