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В Украине могут больше не выключать свет: названо условие
Без новых ударов России по объектам энергетической инфраструктуры больше не придется вводить ограничение электроэнергии. Отключения могут использоваться только для ремонта.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире общенационального телемарафона.
"Я рад тому, что сейчас энергосистема работает в бездефицитном режиме, уже третью неделю обеспечиваем производство электроэнергии в полном объеме в соответствии с потреблением", - сказал Галущенко.
По его словам, лимиты на потребление электроэнергии могут больше не потребоваться.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"У нас есть соответствующие резервы. У нас есть планы и дальше так поддерживать энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок. Я очень надеюсь, что лимиты в ближайшее время нам не понадобятся вообще для областей с точки зрения потребления электричества", - отметил Галущенко.
Министр добавил, что восстановление энергетического сектора происходит при поддержке международных партнеров и их помощи. Ключевая задача – восстановить поврежденные объекты до следующего отопительного сезона и обеспечить максимальную децентрализацию энергосистемы.
Он также объяснил, рассматривается ли возобновление экспорта электроэнергии.
"Этот вопрос на столе сейчас. Если мы увидим стабильный профицит электроэнергии в системе, безусловно, вопрос экспорта будет рассматриваться, но сейчас ключевым для нас является то, чтобы максимально восстановить электроснабжение для регионов, где еще есть повреждения сетей", - подчеркнул министр.
Галущенко подчеркнул, что тарифы на электроэнергию могут быть пересмотрены только после завершения отопительного сезона.
Напомним, после завершения среднего планово предупредительного ремонта энергоблока на одной из украинских АЭС в энергосистеме Украины существенно уменьшился дефицит генерации. Атомная генерация добавила 1220 МВт мощности к энергосистеме.
Как заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, самое плохое в ситуации с электроэнергией, вероятно, уже позади, но "расслабляться не стоит".