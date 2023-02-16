"Розслаблятися не варто": в "Укренерго" оцінили, чи може бути гірша ситуація з електроенергією

Завдяки покращенню протиповітряної оборони та "зниженню можливостей Москви завдавати ударів" по критичній інфраструктурі найгірше в ситуації з електроенергією, ймовірно, вже позаду, але "розслаблятися не варто".

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Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю Bloomberg.

Він зазначив, що наближення кінця зими принесе полегшення, незважаючи на те, що Росія продовжує наносити ракетні удари та використовувати безпілотники для ураження об'єктів інфраструктури.

"Противник значною мірою втратив здатність завдавати значної шкоди… Тим не менш, не варто розслаблятися і вважати, що російська кампанія повітряних ударів закінчилася", - сказав Кудрицький.

За його словами, прямі збитки, завдані українській енергосистемі, сягатимуть "сотень мільйонів доларів", а економічні втрати - "мільярди". Попередня оцінка збитків буде оприлюднена протягом найближчих тижнів.

"На даний момент ми вийшли на плато - подальшої деградації не відбувається. Ми можемо відновлювати з тією ж швидкістю, з якою відбувається руйнування, а іноді навіть швидше", - зазначив Кудрицький.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.