В Міненерго розповіли про стан енергосистеми: де 16 лютого можуть бути відключення

У четвер, 16 лютого, п‘яту добу поспіль генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів. В українській енергосистемі з’явився певний резерв потужності.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання, з‘явився певний резерв потужності. Більше половини електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Стабілізаційні відключення 16 лютого можуть бути лише в Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж.

Також енергетики Харківської області менш ніж за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп‘янску та прилеглих районах, які напередодні було знеструмлено в результаті ворожих обстрілів.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.