В Минэнерго рассказали о состоянии энергосистемы: где 16 февраля могут быть отключения

В четверг, 16 февраля, пятые сутки подряд генерации электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В украинской энергосистеме появился определенный резерв мощности.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Сегодня генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление, появился определенный резерв мощности. Более половины электроэнергии страны производят Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Стабилизационные отключения 16 февраля могут быть только в Одесской области в связи с ремонтами сетей.

Также энергетики Харьковской области менее чем за сутки завершили ремонтные работы и возобновили электроснабжение в Купянске и близлежащих районах, которые накануне были обесточены в результате вражеских обстрелов.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что благоприятные погодные условия этой зимой позволяют мощно работать гидрогенерации, растут объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников