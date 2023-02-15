Энергосистема Украины четвертый день подряд работает с нулевым дефицитом - Минэнерго

В среду, 15 февраля, четвертые сутки энергосистема Украины будет работать с нулевым дефицитом, генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Работают все 9 энергоблоков АЭС, обеспечивая более половины объемов производимой электроэнергии в Украине. Благоприятные погодные условия этой зимой позволяют мощно работать гидрогенерации, растут объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Стабилизационные отключения света могут быть только в Одесской области в связи с ремонтами сетевой инфраструктуры.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов восточной части Харьковской области и повреждения электросетей обесточен город Купянск и близлежащие районы.

Напомним, после завершения планового ремонта энергоблока на одной из украинских АЭС в энергосистеме Украины существенно уменьшился дефицит генерации. Атомная генерация добавила 1220 МВт мощности к энергосистеме.