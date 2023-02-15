Енергосистема України четвертий день поспіль працює з нульовим дефіцитом - Міненерго

У середу, 15 лютого, четверту добу поспіль енергосистема України працюватиме з нульовим дефіцитом, генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Працюють усі 9 енергоблоків АЕС, забезпечуючи більше половини обсягів виробленої електроенергії в Україні. Сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Стабілізаційні відключення світла можуть бути лише в Одеській області у зв’язку з ремонтами мережевої інфраструктури.

Крім того, через ворожі обстріли східної частини Харківської області та пошкодження електромереж знеструмлено місто Куп’янськ та прилеглі райони.

Нагадаємо, після завершення середнього планово-попереджувального ремонту енергоблоку на одній з українських АЕС в енергосистемі України суттєво зменшився дефіцит генерації. Атомна генерація додала 1220 МВт потужності до енергосистеми.