Можна не хвилюватись. В Україні достатньо енергетики для покриття споживання

На вівторок, 14 лютого, в Україні достатньо генерації електроенергії для покриття споживання, повідомив глава Міненерго Герман Галущенко.

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"Неймовірними зусиллями енергетиків вдається тримати генерацію, доставку та розподіл електроенергії на необхідному рівні, щоб забезпечувати потреби споживачів", – заявив міністр.

Водночас, в окремих регіонах, зокрема в Одеській та Хмельницькій областях, можливі стабілізаційні відключення, пов'язані з ремонтом мереж.

Принагідно відмітимо, що "Укренерго" не доводило лімітів споживання на вівторок, як і за попередні два дні, з огляду на відсутність дефіциту електроенергії.

Нагадаємо також, що після завершення середнього планово-попереджувального ремонту енергоблоку на одній з українських АЕС в енергосистемі України суттєво зменшився дефіцит генерації. Атомна генерація додала 1220 МВт потужності до енергосистеми.

Відремонтований енергоблок повернувся на свою максимальну потужність. Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль уточнив, що йдеться про Рівненську АЕС.