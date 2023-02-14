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Можно не беспокоиться. В Украине достаточно энергетики для покрытия потребления
Во вторник, 14 февраля, в Украине достаточно генерации электроэнергии для покрытия потребления, сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко.
"Невероятными усилиями энергетиков удается держать генерацию, доставку и распределение электроэнергии на необходимом уровне, чтобы обеспечивать потребности потребителей", – заявил министр.
В то же время в отдельных регионах, в частности в Одесской и Хмельницкой областях, возможны стабилизационные отключения, связанные с ремонтом сетей.
Отметим, что "Укрэнерго" не доказывало лимитов потребления на вторник, как и за предыдущие два дня, учитывая отсутствие дефицита электроэнергии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что после завершения среднего планово-предупредительного ремонта энергоблока на одной из украинских АЭС в энергосистеме Украины существенно уменьшился дефицит генерации. Атомное поколение добавило 1220 МВт мощности к энергосистеме.
Отремонтированный энергоблок вернулся на свою максимальную мощность. Начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль уточнил, что речь идет о Ровенской АЭС.