Можно не беспокоиться. В Украине достаточно энергетики для покрытия потребления

Во вторник, 14 февраля, в Украине достаточно генерации электроэнергии для покрытия потребления, сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Невероятными усилиями энергетиков удается держать генерацию, доставку и распределение электроэнергии на необходимом уровне, чтобы обеспечивать потребности потребителей", – заявил министр.

В то же время в отдельных регионах, в частности в Одесской и Хмельницкой областях, возможны стабилизационные отключения, связанные с ремонтом сетей.

Отметим, что "Укрэнерго" не доказывало лимитов потребления на вторник, как и за предыдущие два дня, учитывая отсутствие дефицита электроэнергии.

Напомним, что после завершения среднего планово-предупредительного ремонта энергоблока на одной из украинских АЭС в энергосистеме Украины существенно уменьшился дефицит генерации. Атомное поколение добавило 1220 МВт мощности к энергосистеме.

Отремонтированный энергоблок вернулся на свою максимальную мощность. Начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль уточнил, что речь идет о Ровенской АЭС.