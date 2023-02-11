Електроенергії в Україні стало більше: ще один енергоблок під'єднали до мережі

Після завершення середнього планово-попереджувального ремонту енергоблоку на одній з українських АЕС в енергосистемі України суттєво зменшився дефіцит генерації. Атомна генерація додала 1220 МВт потужності до енергосистеми.

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Про це 11 лютого повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Відремонтований енергоблок повернувся на свою максимальну потужність. Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль уточнив, що йдеться про Рівненську АЕС.



"Енергоблок №4 Рівненської АЕС підключили після того, як завершили планово-попереджувальний ремонт та перевантажили ядерне паливо. Наразі четвертий енергоблок набирає потужність. Завершено і відновлювальний ремонт турбогенератора на енергоблоці №2, який після ввімкнення у мережу набрав 100% потужності", — розповів він.

Тепер в енергосистемі України працюють усі дев’ять енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території. Ще 6 енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені.

Нагадаємо, що ЗАЕС російські війська захопили на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. На станції через окупацію відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Нещодавно Держатомрегулювання заборонила експлуатацію чотирьох енергоблоків Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі через неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки.