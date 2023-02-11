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Электроэнергии в Украине стало больше: еще один энергоблок подключили к сети
После завершения среднего планово-предупредительного ремонта энергоблока на одной из украинских АЭС в энергосистеме Украины существенно снизится дефицит генерации. Атомная генерация добавила 1220 МВт мощности к энергосистеме.
Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Отремонтированный энергоблок вернулся на свою максимальное мощность. Начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль уточнил, что речь идет о Ровенской АЭС.
"Энергоблок №4 Ровенской АЭС подключили после того, как завершили планово-предупредительный ремонт и перегрузили ядерное топливо. В настоящее время четвертый энергоблок набирает мощность. Завершен и восстановительный ремонт турбогенератора на энергоблоке №2, который после включения в сеть набрал 100% мощности", — рассказал он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Теперь в энергосистеме Украины работают все девять энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной государству территории. Еще 6 энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены.
Напомним, что ЗАЭС российские войска захватили в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. На станции из-за оккупации произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.
Недавно Госатомрегулирование запретило эксплуатацию четырех энергоблоков Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре из-за невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности.