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Из-за российских обстрелов по энергоинфраструктуре Украины остановился один из блоков Хмельницкой АЭС - МАГАТЭ
В пятницу, 10 февраля, из-за российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры две украинские АЭС снизили производство электроэнергии, а на Хмельницкой АЭС остановился один из энергоблоков.
Об этом сообщила прессслужба МАГАТЭ.
"Две из трех действующих украинских атомных электростанций (АЭС) - Ровенская и Южноукраинская - снизили производство электроэнергии в качестве меры предосторожности из-за возобновления обстрелов энергетической инфраструктуры страны. Нестабильность в электросети, вызванная обстрелами, также привела к остановке одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС", - в сообщении.
Напомним, войска Российской Федерации 10 февраля нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины, целились на объекты критической инфраструктуры. Враг применил 71 ракету (в т.ч. ночные пуски), из которых Воздушные силы ВСУ уничтожили 61.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, взрывы раздавались в Хмельницком и Киеве. В столице ПВО сбила 10 ракет. Но есть повреждения в результате падения обломков ракеты. В Харькове враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. А во Львовской области возле населенного пункта Козлов упала, но не разорвалась вражеская ракета.