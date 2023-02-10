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Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Харькова
Во время массированной ракетной атаки на Украину 10 февраля в Харькове раздались взрывы. Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры.
Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова", - отметил он.
Он добавил, что сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, по информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате последнего удара оккупантов, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе, ранения получили 8 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Раненые госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Кроме того, в Харькове после ракетных ударов 150 тысяч абонентов остались без энергоснабжения.
Отметим, ночью оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова. Зафиксировано около 10 взрывов в городе.
В некоторых районах Харькова перебои с электроэнергией.