Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Харькова

Во время массированной ракетной атаки на Украину 10 февраля в Харькове раздались взрывы. Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры.

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Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова", - отметил он.

Он добавил, что сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, по информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате последнего удара оккупантов, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе, ранения получили 8 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Раненые госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Кроме того, в Харькове после ракетных ударов 150 тысяч абонентов остались без энергоснабжения.

Отметим, ночью оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова. Зафиксировано около 10 взрывов в городе.

В некоторых районах Харькова перебои с электроэнергией.