Ракетная атака РФ: повреждены энергообъекты в шести областях

В результате очередной массированной ракетной и дроновой атаки на объекты энергетики 10 февраля получили повреждения объекты генерации в шести областях, в большинстве регионов действуют аварийные отключения света.

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Сегодня произошла очередная массированная ракетная и дроновая атака на объекты энергетики. К сожалению, есть попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях", - отметил Галущенко.

По его словам, введены аварийные отключения во многих регионах.

Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

"Благодаря успешной работе ПВО и заблаговременным техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины", - подчеркнул Галущенко.

Он добавил, что энергетики работают нон-стоп над возобновлением энергоснабжения.

Напомним, российские захватчики ночью 10 февраля попали в объект критической инфраструктуры в Шепетовском районе Хмельницкой области.

Также во время массированной ракетной атаки на Украину 10 февраля в Хмельницком зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Часть города без электроснабжения.

Кроме того, ночью армия страны-агрессора РФ выпустила дроны и ракеты в Днепропетровскую область. Также российские оккупанты ночью 10 февраля нанесли ракетные удары по Запорожью и Харькову.