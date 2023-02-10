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Ракетна атака РФ: пошкоджені енергооб‘єкти у шести областях
Унаслідок чергової масованої ракетної та дронової атаки на об‘єкти енергетики 10 лютого зазнали пошкоджень об‘єкти генерації у шести областях, у більшості регіонів діють аварійні відключення світла.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Сьогодні відбулась чергова масована ракетна та дронова атака на об‘єкти енергетики. На жаль, є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях", - зазначив Галущенко.
За його словами, запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.
"Завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України", - підкреслив Галущенко.
Він додав, що енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання.
Нагадаємо, російські загарбники вночі 10 лютого поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Шепетівському районіХмельницької області.
Також під час масованої ракетної атаки на Україну 10 лютого у Хмельницькому зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста без електропостачання.
Крім того, вночі армія країни-агресора РФ випустила дрони та ракети на Дніпропетровщину. Також російські окупанти вночі 10 лютого нанесли ракетні удари по Запоріжжю та Харкову.