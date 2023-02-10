Ракетна атака РФ: пошкоджені енергооб‘єкти у шести областях

Унаслідок чергової масованої ракетної та дронової атаки на об‘єкти енергетики 10 лютого зазнали пошкоджень об‘єкти генерації у шести областях, у більшості регіонів діють аварійні відключення світла.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Сьогодні відбулась чергова масована ракетна та дронова атака на об‘єкти енергетики. На жаль, є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях", - зазначив Галущенко.

За його словами, запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах.

Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

"Завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України", - підкреслив Галущенко.

Він додав, що енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання.

Нагадаємо, російські загарбники вночі 10 лютого поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Шепетівському районіХмельницької області.

Також під час масованої ракетної атаки на Україну 10 лютого у Хмельницькому зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста без електропостачання.

Крім того, вночі армія країни-агресора РФ випустила дрони та ракети на Дніпропетровщину. Також російські окупанти вночі 10 лютого нанесли ракетні удари по Запоріжжю та Харкову.