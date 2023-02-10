Через російські обстріли по енергоінфраструктурі України зупинився один із блоків Хмельницької АЕС - МАГАТЕ

У п'ятницю, 10 лютого, через російські ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури дві українські АЕС знизили виробництво електроенергії, а на Хмельницькій АЕС зупинився один з енергоблоків.

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Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

"Дві з трьох діючих українських атомних електростанцій (АЕС) - Рівненська та Південноукраїнська - знизили виробництво електроенергії в якості запобіжного заходу через поновлення обстрілів енергетичної інфраструктури країни. Нестабільність в електромережі, спричинена обстрілами, також призвела до зупинки одного з енергоблоків Хмельницької АЕС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, війська Російської Федерації 10 лютого завдали чергового масованого ракетного удару по території Україні, цілилися на об’єкти критичної інфраструктури. Ворог застосував 71 ракету (в т.ч. нічні пуски), з яких Повітряні сили ЗСУ знищили 61.

Зокрема, вибухи лунали у Хмельницькому та Києві. В столиці ППО збила 10 ракет. Але є пошкодження внаслідок падіння уламків ракети. У Харкові ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури. А у Львівській області біля населеного пункту Кізлів впала, але не розірвалася ворожа ракета.