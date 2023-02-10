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В Хмельницком раздался взрыв: часть города без электроснабжения

В Хмельницком раздался взрыв: часть города без электроснабжения

Во время массированной ракетной атаки на Украину 10 февраля в Хмельницком раздался взрыв. Часть города без электроснабжения.

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Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

"В Хмельницком раздался взрыв. Часть города без электроснабжения. Могут быть сбои и в водоснабжении", - отметил он.

Позже Гамалий добавил, что по предварительной информации, в Хмельницкой области украинские силы ПВО сбили 1 крылатую ракету и 1 дрон.

Но, к сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры Хмельницка.

"Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Материальный ущерб подсчитывается", - сообщил Гамалий.

Напомним, российские захватчики ночью 10 февраля попали в объект критической инфраструктуры в Шепетовском районе Хмельницкай области.

Автор:
Светлана Манько