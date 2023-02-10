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В Хмельницком раздался взрыв: часть города без электроснабжения
Во время массированной ракетной атаки на Украину 10 февраля в Хмельницком раздался взрыв. Часть города без электроснабжения.
Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.
"В Хмельницком раздался взрыв. Часть города без электроснабжения. Могут быть сбои и в водоснабжении", - отметил он.
Позже Гамалий добавил, что по предварительной информации, в Хмельницкой области украинские силы ПВО сбили 1 крылатую ракету и 1 дрон.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Но, к сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры Хмельницка.
"Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Материальный ущерб подсчитывается", - сообщил Гамалий.
Напомним, российские захватчики ночью 10 февраля попали в объект критической инфраструктуры в Шепетовском районе Хмельницкай области.