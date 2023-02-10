Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: Воздушные силы ВСУ уничтожили 61 ракету из 71

Войска Российской Федерации 10 февраля нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины, целились на объекты критической инфраструктуры. Враг применил 71 ракету (в т.ч. ночные пуски), из которых Воздушные силы ВСУ уничтожили 61.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба ПС ВСУ.

Для массированной атаки оккупанты задействовали бомбардировщики Ту-95мс, выпускавшие ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонская. Также с кораблей в Черном море запускали крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", о которых сообщали ранее", — добавили военные.

Относительно ракетных атак 10 февраля президент Владимир Зеленский отчитался в видеообращении:

"Все их мишени были – гражданские, гражданская инфраструктура. К сожалению, были попадания, есть жертвы. Мои соболезнования родным! Несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить. Я благодарю всех, кто это понимает. Спасибо всем, кто помогает. И конечно – спасибо нашим Воздушным силам, всем нашим зенитчикам, каждому и каждой, кто защищает Украину и наших людей", — сказал глава государства.

Напомни, 10 февраля взрывы раздавались в Хмельницком и Киеве. В столице ПВО сбила 10 ракет. Но есть повреждения в результате падения обломков ракеты. В Харькове враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. А во Львовской области возле населенного пункта Козлов упала, но не разорвалась вражеская ракета.

В НАК "Укрэнерго" отметили, что 10 февраля зафиксировали 14 массированную террористическую ракетную атаку на энергосистему Украины. Были попадания в объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.