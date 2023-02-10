Две российские ракеты "Калибр" пересекли воздушные границы Румынии и Молдовы

Во время массированной ракетной атаки на Украину, осуществляемой страной-террористом РФ, две российские ракеты пересекли воздушные границы Румынии и Молдовы.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли Государственную границу Украины с Республикой Молдова", - отметил он.

Залужный добавил, что ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии.

После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств.

По словам главнокомандующего, ракеты были запущены из акватории Черного моря.

Следует напомнить, что Румыния является одной из стран НАТО.

Отметим, в Молдове, в Бричанском районе, граничащем с Украиной, 14 января пограничники обнаружили обломки ракеты после массированного русского обстрела.

Это уже третий случай, когда на территорию Молдовы падают остатки ракет от бомбардировок Украины. В частности, о таких случаях сообщалось в декабре и октябре .