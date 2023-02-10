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Две российские ракеты "Калибр" пересекли воздушные границы Румынии и Молдовы
Во время массированной ракетной атаки на Украину, осуществляемой страной-террористом РФ, две российские ракеты пересекли воздушные границы Румынии и Молдовы.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли Государственную границу Украины с Республикой Молдова", - отметил он.
Залужный добавил, что ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств.
По словам главнокомандующего, ракеты были запущены из акватории Черного моря.
Следует напомнить, что Румыния является одной из стран НАТО.
Отметим, в Молдове, в Бричанском районе, граничащем с Украиной, 14 января пограничники обнаружили обломки ракеты после массированного русского обстрела.
Это уже третий случай, когда на территорию Молдовы падают остатки ракет от бомбардировок Украины. В частности, о таких случаях сообщалось в декабре и октябре .