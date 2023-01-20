Молдова попросила у союзников системы ПВО

Президент Молдовы Мая Санду просит союзников укрепить возможности противовоздушной обороны государства. По ее словам, Москва пытается дестабилизировать ее страну.

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Об этом Санду заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Reuters.

"Мы попросили системы воздушного наблюдения и обороны. Мы понимаем, что Украина является приоритетом, но мы также надеемся получить немного", - отметила она.

Санду добавила, что военный бюджет страны был увеличен и правительство ведет переговоры с ЕС о системах противовоздушной обороны, также ведет переговоры на двусторонней основе с союзниками. Она сказала, что чувствует, что страна пока в безопасности, так как Украина героически противостоит России.

Лидер Молдовы подчеркнула, что РФ пытается использовать свое влияние на сепаратистское движение в Приднестровье, чтобы дестабилизировать остальную страну. Впрочем, заметила Санду, подобные усилия Кремлю пока не удались.

"Россия действительно пыталась мобилизовать коррумпированные группы в Молдове и пророссийские партии с целью свергнуть правительство, парламент и президентство, и это не означает, что она сдалась, но пока нам удалось сохранить стабильность", - подчеркнула Санду.

Молдова также пытается отказаться от российского газа, поскольку имеет дело с отключениями электроэнергии, частично вызванными атаками Москвы на энергетическую инфраструктуру соседней Украины, а также сокращающим поставки российским поставщиком газа "Газпромом".

"Сегодня правый берег получает газ с рынка, а газ "Газпрома" используется в Приднестровье, поэтому можно сказать, что Молдова наконец-то освобождается от зависимости от российского газа", - сказала Санду.

Она подчеркнула, что страна и дальше будет искать долгосрочные контракты с альтернативными поставщиками голубого топлива.

Reuters напоминает, что ЕС предоставил Молдове статус кандидата на членство в июне вместе с Украиной. Это был дипломатический триумф для Санду, чья страна является одной из самых бедных в Европе и сталкивается с многочисленными экономическими трудностями.

"Европейская интеграция является важнейшим проектом в стране и нашим единственным шансом выжить как демократия в это сложное время и в этом сложном регионе", – сказала Санду.

Отметим, в Молдове, в Бричанском районе, граничащем с Украиной, 14 января пограничники обнаружили обломки ракеты после массированного российского обстрела.

Это уже третий случай, когда на территорию Молдовы падают остатки ракет от бомбардировок Украины. В частности, о таких случаях сообщалось в декабре и октябре .

Напомним, недавно директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александр Мустядж заявил, что Российская Федерация запланировала начать войну против Республики Молдова в начале 2023 года, но реализация сценария зависит от развития ситуации на фронте в Украине.