Молдова попросила в союзників системи ППО

Президентка Молдови Мая Санду просить союзників зміцнити можливості протиповітряної оборони держави. За її словами, Москва намагається дестабілізувати її країну.

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Про це Санду заявила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише Reuters.

"Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони. Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом, але ми також сподіваємося отримати трохи", — зауважила вона.

Санду додала, що військовий бюджет країни було збільшено, і уряд веде переговори з ЄС про системи протиповітряної оборони, також веде переговори на двосторонній основі з союзниками. Вона сказала, що відчуває, що країна поки в безпеці, так як Україна чинить опір Росії.

Лідерка Молдови наголосила, що РФ намагається використати свій вплив на сепаратистський рух у Придністров’ї, щоб дестабілізувати решту країни. Втім, зауважила Санду, такі зусилля Кремлю поки що не вдалися.

"Росія дійсно намагалася мобілізувати корумповані групи в Молдові та проросійські партії з метою повалити уряд, парламент і президентство, і це не означає, що вона здалася, але поки що нам вдалося зберегти стабільність", - підкреслила Санду.

Молдова також намагається відмовитися від російського газу, оскільки має справу з відключеннями електроенергії, частково спричиненими атаками Москви на енергетичну інфраструктуру сусідньої України, а також російським постачальником газу "Газпромом", який скорочує поставки.

"Сьогодні правий берег отримує газ з ринку, а газ "Газпрому" використовується в Придністров'ї, тому можна сказати, що Молдова нарешті звільняється від залежності від російського газу", - сказала Санду.

Вона наголосила, що країна і надалі шукатиме довгострокові контракти з альтернативними постачальниками блакитного палива.

Reuters нагадує, що ЄС надав Молдові статус кандидата на членство в червні разом з Україною. Це був дипломатичний тріумф для Санду, чия країна є однією з найбідніших у Європі та стикається з численними економічними труднощами.

"Європейська інтеграція є найважливішим проектом в країні і нашим єдиним шансом вижити як демократія в цей складний час і в цьому складному регіоні", - сказала Санду.

Зазначимо, у Молдові, в Бричанському районі, який межує з Україною, 14 січня прикордонники виявили уламки ракети після масованого російського обстрілу.

Це вже третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України. Зокрема, про такі випадки повідомлялося у грудні та жовтні.

Нагадаємо, нещодавно директор Служби розвідки і безпеки Молдови Олександр Мустядж заявив, що Російська Федерація запланувала розпочати війну проти Республіки Молдова на початку 2023 року, але наразі реалізація сценарію залежить від розвитку ситуації на фронті в Україні.