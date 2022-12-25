У Молдові відреагували на погрози РФ через співпрацю з НАТО

Міністерство закордонних справ Молдови відповіло на погрози країни-агресора РФ РФ про те, що активізація співпраці Кишинева й НАТО "наближає країну до катастрофи".

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Напередодні заступник міністра закордонних справ РФ Міхаіл Галузін заявив, що Кишинів чекають "катастрофічні наслідки" через співпрацю з НАТО, а яскравим прикладом цього служить "досвід України".

У Молдові у свою чергу відреагували на чергові погрози Кремля, і заявили, що Молдова – мирна, нейтральна та вільна держава.

"Ми відкидаємо погрози, висловлені заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіном під час інтерв'ю російській пресі. Наша країна - мирна і нейтральна держава", –заявив спікер МЗС Молдови Даніель Воде.

Він наголосив, що нейтралітет не означає самоізоляцію, демілітаризацію або байдужість до того, що відбувається у світі.

"Ми зацікавлені у зміцненні нашої стійкості, в тому числі через НАТО. Наша співпраця з організацією є прозорою та базується на добре відомих рамках, включаючи План дій Індивідуального партнерства (ІПАП) на 2022 - 2023 роки", - зауважив дипломат.

За його словами, на міжнародній арені Молдова живе у складному регіоні, постраждалому від жорстокої агресії Росії проти України, факт, що має драматичні наслідки для країни.

"Нам потрібна вся солідарність наших друзів, щоб подолати численні гібридні виклики, з якими ми стикаємося Ми вільна країна і це наше рішення, як розвивати нашу країну", - підкреслив Даніель Воде.

Нагадаємо, нещодавно директор Служби розвідки і безпеки Молдови Олександр Мустядж заявив, що Російська Федерація запланувала розпочати війну проти Республіки Молдова на початку 2023 року, але наразі реалізація сценарію залежить від розвитку ситуації на фронті в Україні.