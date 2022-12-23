Молдова тимчасово дозволила українцям повертатися через неї до України не за закордонним паспортом

Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови 22 грудня вирішила запровадити до 1 лютого 2023 року спрощений режим перетину державного кордону для громадян України. Про це йдеться у повідомленні Прикордонної поліції Молдови, яка ініціювала таке рішення.

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Так, в’їзд українців в цю країну через пункти пропуску на молдовсько-румунському кордоні та через міжнародний аеропорт "Кишинів", а також виїзді з Молдови в Україну можливий на основі документів, за якими вони раніше виїхали з України.

У відомстві вказують, що напередодні зимових свят почастішали випадки повернення в Україну транзитом через територією Молдови громадян України, які виїхали до країн Європейського союзу.

"При цьому значна кількість громадян України не мають дійсних документів для подорожей, визначених нормативними вимогами, а мають лише ті документи, з якими вони виїхали з України. Як наслідок, за цими документами вони не можуть в’їхати в РМ з країн ЄС", - пояснюють прикордонники.

Таким чином, тепер українці зможуть в'їжджати до Молдови не за закордонним паспортом не тільки з України. Йдеться про можливість в'їхати за ID-карткою чи внутрішнім паспортом, а також іншим документом, що посвідчує особу.

Зокрема, це може бути посвідчення, видане посольством України в Молдові; тимчасове посвідчення, видане Бюро з міграції та притулку Молдови; водійські права; посвідка на проживання, військовий квиток тощо. При цьому можна пред'явити копії цих документів, документи в електронному форматі або документи з терміном дії, що сплив.

Зазначимо, що після початку повномасштабного російського вторгнення до України наприкінці лютого таким чином можна було лише в'їхати до Молдови з України. З 4 травня було дозволено також і виїжджати з Молдови за тим же документом, за яким було здійснено в'їзд.