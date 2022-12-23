Молдова временно разрешила украинцам возвращаться через нее в Украину не по загранпаспорту

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы 22 декабря решила ввести до 1 февраля 2023 года упрощенный режим пересечения государственной границы для граждан Украины. Об этом говорится в сообщении Пограничной полиции Молдовы, инициировавшей такое решение.

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Так, въезд украинцев в эту страну через пункты пропуска на молдавско-румынской границе и через международный аэропорт "Кишинев", а также выезд из Молдовы в Украину возможен на основе документов, по которым они ранее выехали из Украины.

В ведомстве указывают, что в преддверии зимних праздников участились случаи возвращения в Украину транзитом через территорию Молдавии граждан Украины, выехавших в страны Европейского союза.

"При этом значительное количество граждан Украины не имеют действительных проездных документов, определенных нормативными требованиями, а имеют только те документы, с которыми они выехали из Украины. Как следствие, по этим документам они не могут въехать в РМ из стран ЕС", – объясняют пограничники.

Таким образом, теперь украинцы смогут въезжать в Молдову не по загранпаспорту не только из Украины. Речь идет о возможности въехать по ID-карте или внутреннему паспорту, а также другому документу, удостоверяющему личность.

В частности, это может быть удостоверение, выданное посольством Украины в Молдове; временное удостоверение, выданное Бюро по миграции и убежищу Молдовы; водительские права; вид на жительство, военный билет и так далее. При этом можно предъявить копии этих документов, документы в электронном формате или документы с истекающим сроком действия.

Отметим, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в конце февраля таким образом можно было лишь въехать в Молдову из Украины. С 4 мая было разрешено также и выезжать из Молдовы по тому же документу, по которому был совершен въезд.