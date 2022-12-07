Украина и Молдова планируют построить автомобильный мост через Днестр

До середины 2023 года Украина и Молдова заключат соглашение о строительстве автомобильного моста через Днестр.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль по итогам встречи с премьером Молдовы Наталией Гаврилице.

Отмечается, что Украина и Молдова будут продолжать снимать административные и процедурные барьеры для более свободного движения людей и товаров между двумя странами.

Ожидается, что к середине 2023 г. будет заключено соглашение о строительстве автомобильного моста через Днестр на общей границе.

"Активизируем формат диалога в треугольнике Украина-Молдова-Румыния. Для этого в 2023 году проведем встречу руководителей правительств трех государств. Создаем двустороннюю рабочую группу для координации интеграции Украины и Молдовы в ЕС. Мы готовы предоставить молдавским партнерам всестороннюю экспертную поддержку, чтобы Молдова успешно выполнила Еврокомиссии", - отметил Шмигаль.

Кроме того, Украина и Молдова договорились сотрудничать в вопросах противовоздушной обороны, улучшить пограничный контроль и поддерживать сотрудничество и диалог в вопросах мира и безопасности в Приднестровском районе Республики Молдова.

Напомним, Украина и Молдова возобновили совместное патрулирование на участке государственной границы.

Также украинские перевозчики с 1 сентября могут ездить в Молдову по упрощенным правилам.